 В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами
news_header_top_970_100

В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами

По версии следствия, в августе этого года полугодовалый сын женщины получил перелом черепа.

Республика
15 декабря 2022  18:05
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане на 21-летнюю жительницу поселка Куйбышевский Затон Камско-Утьинского района, чей ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, завели уголовное дело за истязание малолетнего и неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе этого года полугодовалый сын женщины получил перелом черепа. Мать объяснила это тем, что ребенок упал с кровати. Малолетнего доставили в больницу. Однако через несколько дней, после операции, врачи обнаружили переломы рук и ног. На это женщина сказала, что ребенок получил травмы случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. Далее мать покинула медучреждение. 

В настоящий момент, как сообщили в ведомстве, ребенок находится в крайне тяжелом состояние. Врачи борются за его жизнь. Правоохранители задержали женщину, следствие обратится в суд, чтобы заключить ее под стражу. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами
В Казани место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа
Новое восприятие музыки: в Казани представили анимационный проект «Кара Урман»
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
«Болгар радиосы» в десятый раз вручило Национальную музыкальную премию
Президент РТ утвердил 20 членов Общественной палаты региона