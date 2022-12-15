В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами

В Татарстане на 21-летнюю жительницу поселка Куйбышевский Затон Камско-Утьинского района, чей ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, завели уголовное дело за истязание малолетнего и неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в августе этого года полугодовалый сын женщины получил перелом черепа. Мать объяснила это тем, что ребенок упал с кровати. Малолетнего доставили в больницу. Однако через несколько дней, после операции, врачи обнаружили переломы рук и ног. На это женщина сказала, что ребенок получил травмы случайно, когда она ухаживала за ним в больнице. Далее мать покинула медучреждение.

В настоящий момент, как сообщили в ведомстве, ребенок находится в крайне тяжелом состояние. Врачи борются за его жизнь. Правоохранители задержали женщину, следствие обратится в суд, чтобы заключить ее под стражу.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ докладывать о расследовании уголовного дела, возбужденного после госпитализации 7-месячного мальчика с черепно-мозговой травмой.