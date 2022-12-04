 В Татарстане завершили согласование схем работ по программе «Наш двор» на 2023 год
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В Татарстане завершили согласование схем работ по программе «Наш двор» на 2023 год

Работа должна была завершиться раньше, но некоторые районы не уложились в срок.

Республика
4 декабря 2022  11:24
Автор:
Ольга Ильина

В РТ завершили согласование схем необходимых работ по программе «Наш двор», которая будет проводиться в следующем году. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказала куратор Арина Петрова, передает пресс-служба Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Работа по согласованию должна была завершиться до 30 ноября, но некоторые районы не уложились в срок. Среди них – Нижнекамский и Бугульминский муниципалитеты.

Также не сдана документация по проведенным работам программы «Наш двор» в области наружного освещения – заказчику сдано только 57%, и по дорожным работам (76%). В то же время показатели по сдаче документов о выполнении работ по передаче установленного во дворах оборудования высокие – 97%.

Ранее «КВ» сообщали, что на татарстанскую программу «Наш двор» 2023 году выделили 9 млрд рублей. На эти средства благоустроят более 1 тыс. дворов.

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