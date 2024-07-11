В Татарстане завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в Госсовет

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Республика
11 июля 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане завершился период выдвижения кандидатов на выборы депутатов Госсовета РТ седьмого созыва. Всего заявки на участие в выборах подали 427 кандидатов, из которых 248 будут бороться за мандат в одномандатных округах.

Наибольшее количество кандидатов выдвинули партии КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и ЛДПР (по 49 кандидатов каждая), а также «Новые люди» (44 кандидата) и «Единая Россия» (43 кандидата). 
Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев отметил, что конкурентность среди кандидатов является важным параметром легитимности выборов.

Следующим этапом избирательной кампании станет регистрация кандидатов. Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ пройдут 8 сентября в Единый день голосования.

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