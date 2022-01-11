В Татарстане женщина убила мать с психическим расстройством

В Татарстане 64-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения зарезала ножом мать, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, пьяную жительницу Альметьевска стало раздражать психическое расстройство матери, она ударила ее несколько раз ножом и легла спать. После пробуждения она обнаружила, что мать не подает признаков жизни. Тогда подозреваемая вызвала медиков.

Сейчас женщина заключена под стражу, проводятся следственные действия по выяснению деталей произошедшего.