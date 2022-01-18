 В Татарстане жители 305 сел получили скоростной интернет
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В Татарстане жители 305 сел получили скоростной интернет

Интернет-подключение появилось более чем в 3,5 тыс. сельских библиотеках фельдшерско-акушерских пунктах и в других объектах.

Республика
18 января 2022  11:45
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане по национальному проекту «Цифровая экономика» жители 305 сел получили скоростной интернет. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Благодаря этой оптике граждане могут получить скоростной интернет. Для этих малочисленных пунктов открываются колоссальные возможности», — отметил глава ведомства. 

Также по программе проекта за последние два года значительно возросло число социально значимых учреждений, в которых появился интернет — более чем в 3,5 тыс. сельских библиотеках, фельдшерско-акушерских пунктах и в других объектах.

Хайруллин добавил, что в 2022 году работа по подключению сел и деревень к интернету будет продолжена.

Ранее «КВ» писали, что в будущем году Татарстане более чем в 60 малых населенных пунктах планируют просвети сеть 4G.

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