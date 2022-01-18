 В Татарстане пациентам РКБ будут выдавать браслеты с индивидуальным цифровым кодом
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В Татарстане пациентам РКБ будут выдавать браслеты с индивидуальным цифровым кодом

Каждый врач и медсестра через персональный ноутбук смогут узнать историю болезни пациента. 

Город
18 января 2022  19:29
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане пациентам РКБ будут выдавать браслеты с индивидуальным цифровым кодом, на котором отмечаются все анализы и процедуры. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития государственного управления республики Айрат Хайруллин.

«Мы сможем обеспечить прозрачность лечебного процесса, появится настоящая электронная медицинская карта, в которой будут зафиксированы все действия, которые совершались с пациентом», — отметил Хайруллин. 

Каждый медсотрудник через компьютер сможет узнать историю болезни человека.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Республиканскую клиническую больницу в Казани переведут на цифровой формат работы

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