В «Татнефть Арене» стартовал международный хоккейный турнир

news_top_970_100
Спорт
8 июня 2025  17:12
Автор:
Эдгар Витковский

8 июня в «Татнефть Арене» стартовал III международный Кубок ОРХИС – впервые турнир проходит по хоккею в формате 3х3. В церемонии открытия Кубка приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

В первый игровой день восемь участников проведут восемь матчей, каждая встреча проходит в формате трёх периодов по семь минут. Команды разделены на две группы. В группе А представлены Иран, Бахрейн, Оман и команда Республики Татарстан. В группе В выступают Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Ливан. В заключительный игровой день состоятся финалы групп и матчи за третье место.

news_right_column_240_400
Новости
Дубль «Рубина» одержал победу над фарм-клубом «Урала»
В «Татнефть Арене» стартовал международный хоккейный турнир
Гороскоп на неделю со 9 по 15 июня 2025 года
В Татарстане легковушка врезалась в стоящую ГАЗель: пассажир погиб
Дела сердечные
Директор компании из РТ предстанет перед судом за гибель рабочего
Президент России продлил срок выплат детям военнослужащих, пропавших без вести
В Казани стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 1,4%