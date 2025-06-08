В «Татнефть Арене» стартовал международный хоккейный турнир

8 июня в «Татнефть Арене» стартовал III международный Кубок ОРХИС – впервые турнир проходит по хоккею в формате 3х3. В церемонии открытия Кубка приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк и защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

В первый игровой день восемь участников проведут восемь матчей, каждая встреча проходит в формате трёх периодов по семь минут. Команды разделены на две группы. В группе А представлены Иран, Бахрейн, Оман и команда Республики Татарстан. В группе В выступают Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Ливан. В заключительный игровой день состоятся финалы групп и матчи за третье место.