В театре Кариева представлен новый директор

Фото: Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева.

Новым руководителем Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева стал Ильнур Гайниев. Ранее он занимал пост директора Мензелинского драмтеатра имени Сабира Амутбаева. Вчера заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов встретился с коллективом театра Кариева, чтобы представить нового директора.

Ильнур Гайниев работал в Мензелинском драмтеатре с 2020 года. За пять лет под его руководством было поставлено 23 спектакля, восемь из которых были созданы в рамках федеральной программы «Культура малой Родины». Гайниев также инициировал проведение Всероссийского фестиваля бэби-театров «Ләкләк», который стартовал в 2021 году. В России всего существует три фестиваля такого формата. В 2023 году в его честь был организован Республиканский фестиваль театральных коллективов для школьников имени Роберта Шаймарданова, в котором участвовали более 30 театров и свыше 1000 детей.

Ильнур Гайниев, которому 36 лет, окончил Казанский государственный университет культуры и искусств в 2010 году, где изучал художественное руководство хореографическим коллективом и преподавание. В 2014 году получил диплом Казанского государственного энергетического университета по специальности «электроэнергетические системы и сети», а в 2023 году завершил программу MBA в Высшей школе бизнеса КФУ.

Свою карьеру Гайниев начал в 2005 году, работая солистом театра танца «Сайдаш» при КазГУКИ. В последующие годы он занимал различные должности, включая культорганизатора в санатории-профилактории «Балкыш», директора районного Дома культуры в Лаишевском районе и исполняющего обязанности начальника отдела культуры в том же районе. Перед тем как возглавить Мензелинский драмтеатр, он занимал должность начальника Управления культуры исполкома Зеленодольского района.