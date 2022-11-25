 В течение трех лет на проект «Безопасный город» в Казани выделят 783 млн рублей
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В течение трех лет на проект «Безопасный город» в Казани выделят 783 млн рублей

В следующем году планируется потратить 262,1 млн рублей.

Город
25 ноября 2022  11:02
Автор:
Ольга Ильина

С 2023-го по 2025-й власти столицы Татарстана выделят на проведение программы «Безопасный город» более 783 млн рублей. Из этой суммы 262,1 млн рублей потратят в следующем году, в 2024 и 2025 – почти по 261 млн.

За эти три года программа охватит системами видеонаблюдения около 75% объектов Казани, а на 98% объектах соцсферы появятся автоматические пожарные сигнализации, пульты охраны, сигнализация и другие необходимые технологии для обеспечения безопасности.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023, 2024 и 2025 годы. Прежде, 18 ноября, он был одобрен депутатами Госсовета республики.

Так, объем доходов бюджета республики в следующем году составит 343,933 млрд а расходов — 371,081 млрд рублей.

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