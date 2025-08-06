В тройке лидеров: как республика удерживает высокие позиции в инновационном развитии

- Динар Рафикович, поясните, кто и для чего формирует рейтинг инновационного развития регионов России.

- Данный рейтинг формирует Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики. Это исследование имеет стратегическое значение, поскольку позволяет оценить уровень инновационной активности и потенциала каждого региона, что играет ключевую роль в создании конкурентоспособной экономики. Особенно ценно то, что рейтинг позволяет увидеть объективную картину развития регионов в сравнении друг с другом.

- По каким показателям и как оценивается инновационное развитие регионов?

- Исследование проводится по достаточно комплексной системе, включающей 55 показателей, которые распределены по пяти ключевым блокам. Это социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, непосредственно инновационная деятельность, экспортная активность и качество инновационной политики.

Для желающих глубже погрузиться в детали - на сайте НИУ ВШЭ размещены профили каждого региона, где можно увидеть все составляющие оценки.

- Какое место занимает Республика Татарстан в рейтинге 2025 года и какая динамика наблюдается?

- В 2025 году Татарстан занял 2-е место в рейтинге, уступив лишь Москве. Это на одну позицию выше, чем в 2024 году, когда мы были на 3-м месте. Что особенно важно - за весь период существования рейтинга с 2012 года наша республика неизменно входит в тройку лидеров. Это подтверждает стабильно высокий инновационный потенциал Татарстана и эффективность нашей инновационной политики.

- Какую практическую пользу регионы получают от таких рейтингов?

- Это прежде всего инструмент для самодиагностики. Подобные рейтинги помогают регионам идентифицировать свои сильные и слабые стороны, что способствует разработке более эффективных стратегий развития.

Для нас это возможность увидеть, где мы действительно преуспеваем, а где нужно сосредоточить больше усилий. Кроме того, рейтинг создает здоровую конкуренцию между регионами, стимулируя их к дальнейшему развитию.

- В каких областях у Республики Татарстан есть потенциал для улучшения показателей?

- Если рассмотреть наши позиции в разрезе индексов рейтинга, мы видим, что по показателям «Инновационная деятельность» и «Качество инновационной политики» республика находится на 1-м месте, по показателю «Социально-экономические условия инновационной деятельности» - на 3-м месте.

При этом мы видим потенциал для роста по двум направлениям - «Экспортная активность», где мы занимаем 9-е место, и «Научно-технический потенциал» - 10-е место. Над этими направлениями мы активно работаем.

- Почему инновационное развитие важно в современных условиях?

- На фоне мировых тенденций цифровизации и глобализации регионы, которые активно внедряют инновации, более подготовлены к вызовам современности и будущего. Инновации сегодня - это не просто модный тренд, а необходимое условие конкурентоспособности и экономической безопасности.

В условиях технологической трансформации и геополитических вызовов именно инновационный потенциал определяет, насколько регион способен адаптироваться к изменениям, создавать высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивать высокое качество жизни своих граждан.

- В каком направлении развивается инновационная политика Республики Татарстан?

- Сегодня первостепенной задачей становится своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающих национальным интересам государства и необходимых для существенного повышения качества жизни населения.

С 2025 года в России реализуются 20 новых национальных проектов, из которых 9 направлены на достижение технологического лидерства. Татарстан активно участвует в их реализации.

Особое внимание мы уделяем развитию малых технологических компаний (МТК), которые занимают важное место в инновационной экосистеме республики. На сегодняшний день в Татарстане более 200 компаний имеют такой статус - это 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Для поддержки МТК как основного драйвера технологического предпринимательства мы реализуем системный подход, обеспечивая сквозные меры поддержки на каждом этапе развития. Компаниям из реестра МТК упрощенно открывается доступ к различным мерам поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Одной из наших стратегических задач является укрепление связи малых технологических компаний с крупными предприятиями и научным сообществом республики. Это создает синергетический эффект, когда стартапы получают доступ к ресурсам и рынкам, а крупный бизнес - к инновационным решениям и технологиям.

Лиана Ерохина