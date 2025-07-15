В Тукаевском районе произошло смертельное ДТП на пешеходном переходе

Трагический инцидент произошел сегодня в Тукаевском районе, где 61-летний пешеход погиб под колесами автомобиля «Нива». По предварительной информации, водитель не смог правильно оценить дорожную обстановку и допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции РТ.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательное расследование обстоятельств аварии. Особое внимание уделяется проверке технического состояния автомобиля и возможного состояния водителя в момент ДТП.

В ГАИ напоминают водителям о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и повышенного внимания при приближении к пешеходным переходам, особенно в условиях недостаточной видимости.