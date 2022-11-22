 В Тукаевском районе РТ построят мультимодальный логистический центр
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В Тукаевском районе РТ построят мультимодальный логистический центр

В 2022 году объем грузоперевозок в республике увеличился на 50% до 112 млн тонн.

Республика
22 ноября 2022  19:44
Автор:
Карина Кострулева

В Тукаевском районе РТ будет построен мультимодальный логистический центр. Об этом на пресс-конференции в Кабмине региона сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. 

Он подчеркнул, что объект будет таким же, как и ММЛЦ в Свияжске. При строительстве центра будут ориентироваться на Челны и Нижнекамск. Помимо этого, в текущем году объем грузоперевозок в республике увеличился на 50% до 112 млн тонн. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что школах столицы РТ появится сенсорные комнаты для детей с расстройством аутистического спектра. Для этого дополнительно выделили 9 млн рублей.

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