В Тукаевском районе введен в эксплуатацию элеватор на 42 тысячи тонн зерна

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Республика
1 июля 2024  11:35
Автор:
Эндже Гарафиева

В Тукаевском районе Татарстана завершено строительство нового элеватора, рассчитанного на хранение 42 тысячи тонн зерна. Объект, расположенный в Малошильнинском сельском поселении, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от инспекции государственного строительного надзора РТ, пишет пресс-служба ведомства.

Фото: Госстройнадзор РТ

Элеватор построен с использованием металлического каркаса, монолитного железобетонного фундамента, монолитных железобетонных стен подвала, профнастила для наружных стен, монолитных железобетонных перекрытий и стальных лестничных маршей и площадок.

На территории элеватора расположены приемное устройство на два проезда, зерноочистительное сооружение, оперативный силос хранения зерна, две зерносушильные установки Strahl 11000FR, бункеры отгрузки на автотранспорт, конвейерная галерея, силосы с плоским дном, диспетчерская, норийные вышки и конвейерная эстакада с обслуживающими площадками и бункерами.

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