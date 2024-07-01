В Тукаевском районе введен в эксплуатацию элеватор на 42 тысячи тонн зерна

В Тукаевском районе Татарстана завершено строительство нового элеватора, рассчитанного на хранение 42 тысячи тонн зерна. Объект, расположенный в Малошильнинском сельском поселении, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации от инспекции государственного строительного надзора РТ, пишет пресс-служба ведомства.

Фото: Госстройнадзор РТ

Элеватор построен с использованием металлического каркаса, монолитного железобетонного фундамента, монолитных железобетонных стен подвала, профнастила для наружных стен, монолитных железобетонных перекрытий и стальных лестничных маршей и площадок.

На территории элеватора расположены приемное устройство на два проезда, зерноочистительное сооружение, оперативный силос хранения зерна, две зерносушильные установки Strahl 11000FR, бункеры отгрузки на автотранспорт, конвейерная галерея, силосы с плоским дном, диспетчерская, норийные вышки и конвейерная эстакада с обслуживающими площадками и бункерами.