В Ураза-байрам казанские троллейбусы и трамваи выйдут на маршруты раньше

30 марта, в праздник Ураза-байрам, три троллейбусных и два трамвайных маршрута в Казани начнут работу уже в 5:00 утра. Такой график введён, чтобы верующие смогли без проблем добраться до мечетей.

Ранний выезд коснётся:

🔹 троллейбусов № 1, 2 и 12;

🔹 трамваев № 5 и 5а.

Все эти маршруты проходят рядом с мечетями, где утром пройдут праздничные намазы.

Напомним, что основные торжества в Казани начнутся в 6:30 с чтения аятов Корана. А с 13:00 в Старо-Татарской слободе развернётся «Рамазан-фест» – гостей ждут традиционные угощения, ярмарка и праздничная атмосфера.