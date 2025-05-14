В Усадах обновляют детскую школу искусств в рамках нацпроекта «Семья»

news_top_970_100
Республика
14 мая 2025  10:28

В селе Усады Высокогорского района Республики Татарстан идет масштабная реконструкция местной детской школы искусств. Работы проводятся в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», которая является частью национального проекта «Семья».

Школа, построенная в 1981 году, занимает одноэтажное здание площадью 486 квадратных метров. В нем расположены 13 помещений, включая просторный актовый зал на 200 мест, четыре учебных класса, кабинет для преподавателей и два санузла.

В перечень ремонтных работ входит обновление фасада, замена окон и дверей, а также модернизация инженерных систем: отопления, вентиляции и электроснабжения. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. Помимо этого, на территории школы площадью 980 квадратных метров проведут благоустройство и восстановят ограждение.

По данным Государственного инженерного управления Республики Татарстан, на данный момент уже выполнено 23% работ: укреплен фундамент, отремонтирована кровля и отмостки. Подрядчик намерен завершить все работы к началу нового учебного года.

Финансирование проекта составляет почти 75 миллионов рублей, из которых более 15 миллионов выделено из бюджета Татарстана.

В 2024 году в республике планируется капитально отремонтировать три детские школы искусств, одна из которых — в селе Усады.

news_right_column_240_400
Новости
МЧС Татарстана предупреждает о сильном ветре до 24 м/с
279 шпал и 9,5 метров рельсов заменили на казанских трамвайных путях
Сергей Лавров обратился к молодым дипломатам KazanForum
Татарстанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по тхэквондо
«Большая музыка в малые города»: классика должна звучать везде
Художники в Альметьевске объединяются для создания уникальных арт-объектов
Прошлое и будущее связи: в Казани прошел фестиваль «Радио Победа»
«Сражается крепость»: в Казани переиздали мемуары легендарного Петра Гаврилова