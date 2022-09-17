В Верхнеуслонском районе РТ пройдет реконструкция, посвященная гражданской войне 1919 года

На горе Соколка в Верхнеуслонском районе РТ 18 сентября в 13:00 стартует фестиваль, посвященный гражданской войне 1919 года. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В реконструкции примут участие военно-исторические клубы из Татарстана, Москвы, Йошкар-Олы, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей и других регионов. Всего на фестивале ожидается 150 участников и порядка 2 тыс. зрителей.

Ранее «КВ» сообщали, что на фестивале «Город-RE`ACTOR» пройдет лекция «Герои нашего времени» от основателя и идеолога института развития индустрии моды Beinopen Алексея Баженова и медиа-художницы и куратора проектов Beinopen Анисии Ериной.