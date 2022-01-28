В Верхнеуслонском районе сельский депутат собрал у людей «для инвестиций» деньги, которые пропали

В Татарстане на депутата Совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района Артура Назарова возбудили уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что с июня прошлого года подозреваемый и иные еще не установленные лица размещали в сети информацию о вложении денег, которые участники переводили на банковский счет подозреваемого и других людей. Позже деньги похитили.

Ущерб СК оценивает в сумму более пяти млн рублей. Потерпевшими на сегодняшний день признаны более 20 человек. Тем не менее, свою причастность подозреваемый не признал.