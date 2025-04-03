В военкомате Татарстана заработала горячая линия для призывников

Военный комиссариат республики открыл горячую линию на период весеннего призыва. Актуальные номера телефонов размещены в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.
Контакт для жителей Казани:
📞 8 (843) 221-43-43 (круглосуточно)
Также на сайте военкомата доступны полезные разделы:
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«Призывникам» – информация о порядке прохождения службы;
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«Научные роты» – требования к кандидатам и возможность подачи резюме для отбора.
Справка:
1 апреля в Татарстане начался весенний призыв. В этом году планируется отправить на службу более 3,5 тысячи человек.
1 апреля в Татарстане начался весенний призыв. В этом году планируется отправить на службу более 3,5 тысячи человек.