В военкомате Татарстана заработала горячая линия для призывников

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Республика
3 апреля 2025  10:05

Военный комиссариат республики открыл горячую линию на период весеннего призыва. Актуальные номера телефонов размещены в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Контакт для жителей Казани:
📞 8 (843) 221-43-43 (круглосуточно)

Также на сайте военкомата доступны полезные разделы:

  • «Призывникам» – информация о порядке прохождения службы;

  • «Научные роты» – требования к кандидатам и возможность подачи резюме для отбора.

Справка:
1 апреля в Татарстане начался весенний призыв. В этом году планируется отправить на службу более 3,5 тысячи человек.
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