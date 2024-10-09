В Волжско-Камском каскаде вводится режим экономии из-за низкого притока воды

По итогам III квартала этого года приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада оказался значительно ниже нормы. В связи с этим все гидроузлы каскада с 10 ноября переходят на режим экономии, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

На заседании Межведомственной рабочей группы, которое проводил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий, уточнено, что данный режим введен для обеспечения стабильной работы водозаборов и надежного снабжения водой населения и различных отраслей экономики, а также для поддержания судоходства до окончания навигационного сезона.

По данным Росгидромета, суммарный приток в водохранилища в третий квартал составил только 84% от нормы, при этом наименьшие показатели отмечены в Рыбинском, Горьковском и Угличском водохранилищах, где приток составил 44%, 39% и 40% от нормы соответственно. Прогнозы на октябрь указывают на дальнейшее снижение – до 72% от нормы, что соответствует объему от 28 до 36 кубических километров воды на IV квартал.