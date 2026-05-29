В Высокогорском районе РТ отремонтировали гидротехническое сооружение на реке Шуманке

В селе Шуман завершен капитальный ремонт защитных гидротехнических сооружений. Работы велись по госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов». ГТС, построенное в 1984 году, пришло в неудовлетворительное состояние: размылось крепление откоса, вышел из строя дренаж. В зону подтопления попадали 96 домов (более 200 жителей) и социальные объекты, а гребень плотины служил единственной дорогой, соединяющей Шуман с деревней Олуяз.

Специалисты восстановили земляную плотину (укрепили покрытие, откосы, смонтировали дренаж), модернизировали водоспуск (заменили трубы и оборудование) и отремонтировали водосброс (обновили оголовки, установили ледорезы). Стоимость работ — более 54 млн рублей (свыше 31 млн — из федерального бюджета). После ремонта на водоем вернулись лебеди и дикие утки. Кроме того, обновленная площадка используется для проведения народного праздника «Петровское заговенье» (в этом году пройдет 7 июня).

За пять лет (2020–2025) в Татарстане при федеральной поддержке отремонтировали 35 ГТС, еще на 28 — за счет бюджета РТ. Работы продолжатся: готовятся заявки на ремонт сооружений у сел Савгачево, Ковали и Новый Кокшан. На 2027 год запланировано завершение работ на трех ГТС в Кайбицком и Нурлатском районах, а также начало ремонта каскада прудов в Мамадыше.