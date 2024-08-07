В Высокогорском районе женщина прописала в квартире 132 мигранта

Жительнице поселка Куркачи в Высокогорском районе Татарстана запретили регистрировать в своей квартире иностранных граждан. Такое решение принял суд по требованию прокуратуры.

Как установила проверка, женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев. За последние годы она зарегистрировала у себя 132 человека, получая за это деньги.

Прокуратура подала в суд иск с требованием запретить ответчице фиктивно регистрировать иностранцев. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее по иску прокуратуры с женщины были взысканы 109 тысяч рублей, полученные ей за фиктивную регистрацию.