В выставочном пространстве на первом этаже «Татмедиа» открылась фотовыставка «Энергия жизни»

Героинями фотографий стали 16 женщин, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями.

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Город
5 марта 2024  19:41
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Фарит Муратов

Инициаторами этого проекта стали объединение «Энергия жизни» и редакция газеты «Челнинские известия». Автор ярких, красивых, цветных фотопортретов – фотокорреспондент «Челнинских известий» Антон Катушенок.

На церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и героини проекта - женщины, чьи образы запечатлены на фотографиях. Это женщины, разных возрастов, профессий, но всех их объединил страшный диагноз – рак. Но они нашли в себе силы не просто жить дальше, но и раскрыли в себе новые способности: кто-то начал писать стихи, кто-то петь, кто-то рисовать, кто-то серьезно увлекся йогой, путешествиями… И новое отношение к себе, к жизни, новые увлечения помогают им жить ярко, в полную силу. И своим оптимизмом, жизнелюбием они щедро делятся со посетителями экспозиции.

Как рассказала главный редактор филиала АО «Татмедиа» редакции газеты «Челнинские известия» Зульфия Султанова, проект «Энергия жизни» уже был показан в Набережных Челнах, и есть планы представить его не только в Казани, но и в других городах Татарстана.

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

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