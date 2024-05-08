В выходные на Землю обрушится сильная магнитная буря из-за очередной вспышки на Солнце

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Россия/Мир
8 мая 2024  19:34
Автор:
Эндже Гарафиева

На Солнце зафиксировали две вспышки первого по мощности класса X и сильный выброс солнечной массы в сторону Земли. Это может привести к непрерывным магнитным бурям на планете.

Выбросы массы обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Возможная мощность магнитных бурь оценивается как G2 и G3, что может привести к северным сияниям, сбоям в работе энергосистем и нарушениям коротковолновой связи.

Первая вспышка произошла в 4:41 по московскому времени и длилась 15 минут, сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи. Вторая вспышка случилась в 8:09 и длилась 51 минуту, сопровождалась выбросом корональной массы и нарушением КВ-радиосвязи.

Всего на Солнце зарегистрировано 11 вспышек второго по мощности класса M, девять из которых также привели к нарушениям радиосвязи. Выброс массы на Солнце является крупнейшим в текущем майском всплеске активности.

Выбросы массы обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли.

Возможная мощность магнитных бурь оценивается как G2 и G3, что может привести к северным сияниям, сбоям в работе энергосистем и нарушениям коротковолновой связи.

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