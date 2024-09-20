В выходные в Татарстане ожидаются заморозки до -3

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Республика
20 сентября 2024  15:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана ожидают прохладные выходные с переменчивой погодой. Как сообщает Гидрометцентр республики, в субботу, 21 сентября, местами пройдут кратковременные дожди.

В Казани днем воздух прогреется до +18..+20 градусов, но западный и северо-западный ветер, скорость которого может достигать 13 м/с, усилит ощущение прохлады. Ночью температура опустится до +10..+12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в республику начнет поступать холодный воздух с севера. Днем столбики термометров покажут не выше +11..+16 градусов, а ночью ожидается +5..+10.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели похолодание сохранится. Дневные температуры не превысят +11..+16 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Вероятность осадков будет небольшой.

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