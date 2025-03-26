В Хакасии ввели запрет на принуждение к абортам

Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия одобрили закон, направленный против склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Документ, принятый в окончательном чтении, запрещает любые формы давления на беременных, включая уговоры, угрозы, подкуп или манипуляции, пишет РИА Новости.

Согласно тексту закона, под склонением к аборту понимаются действия, направленные на принуждение женщины к прерыванию беременности. При этом закон не ограничивает право на добровольное медицинское вмешательство или аборт по медицинским показаниям.

Как отмечают в парламенте Хакасии, инициатива была доработана после первого чтения с учетом предложений экспертов и общественности. По данным соцопроса, проведенного законодателями, почти 22% женщин, решившихся на аборт, сделали это под давлением со стороны близких, партнеров или работодателей. Более двух третей из них признали, что именно принуждение стало ключевым фактором их выбора.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации. Эта мера призвана защитить репродуктивные права женщин и снизить количество абортов, совершаемых под внешним давлением.