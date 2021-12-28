В Зеленодольском районе РТ построят оптово-разделительный центр и многофункциональный автокомплекс

В Зеленодольском районе построят оптово-разделительный центр «Зеленодольск 3» и многофункциональный автокомплекс вблизи промышленного парка «Зеленодольск». Проекты были рассмотрены на заседании Инвестиционного совета РТ, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минниханова.

На заседании был представлен проект оптово-распределительного центра «Зеленодольск 3», которымм занимается компания «Ромекс». Для будущего проекта, общей площадью в 10,3 га, необходимы инвестиции размером в 1,88 млрд рублей. Целью проекта обозначается создание площадки для хранения и обработки крупногабаритных грузов.

Также одним из обсуждаемых проектов стал многофункциональный автокомплекс вблизи промышленного парка «Зеленодольск» компании «Транзит-Сити». Генеральный директор компании Ирек Валиев заявляет, что проект будет содержать в себе не только автозаправочную станцию «Ирбис», а еще и ряд сервисов, обслуживающих крупнотоннажные автомобили.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах появится новый детский сад. Проект одобрили на заседание Инвестиционного совета, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов.