 В Зеленодольском районе РТ построят оптово-разделительный центр и многофункциональный автокомплекс
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В Зеленодольском районе РТ построят оптово-разделительный центр и многофункциональный автокомплекс

Проекты одобрил Президент Татарстана на заседании Инвестсовета.

Республика
28 декабря 2021  14:35
Автор:
Николай Лукоянов

В Зеленодольском районе построят оптово-разделительный центр «Зеленодольск 3» и многофункциональный автокомплекс вблизи промышленного парка «Зеленодольск». Проекты были рассмотрены на заседании Инвестиционного совета РТ, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Минниханова.

На заседании был представлен проект оптово-распределительного центра «Зеленодольск 3», которымм занимается компания «Ромекс». Для будущего проекта, общей площадью в  10,3 га, необходимы инвестиции размером в 1,88 млрд рублей. Целью проекта обозначается создание площадки для хранения и обработки крупногабаритных грузов.

Также одним из обсуждаемых проектов стал многофункциональный автокомплекс вблизи промышленного парка «Зеленодольск» компании «Транзит-Сити». Генеральный директор компании Ирек Валиев заявляет, что проект будет содержать в себе не только автозаправочную станцию «Ирбис», а еще и ряд сервисов, обслуживающих крупнотоннажные автомобили.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах появится новый детский сад. Проект одобрили на заседание Инвестиционного совета, которое провел Президент РТ Рустам Минниханов.

 

 

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