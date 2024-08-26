В Зеленодольске задержан наркодилер, оборудовавший 17 тайников с мефедроном

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Республика
26 августа 2024  11:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Зеленодольскому району задержали 28-летнего местного жителя, ранее судимого, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

 Фото: © пресс-служба МВД по РТ

В ходе обыска в его квартире были обнаружены 35,30 граммов синтетических наркотиков.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли еще 230 граммов мефедрона, спрятанных в 17 оборудованных тайниках, предназначенных для дальнейшего сбыта.

Задержанный признался в своей вине и сообщил, что сам употребляет наркотики, а распространять их решил, найдя в интернете объявление о подработке. Инструкции по работе он получал через мессенджеры, где ему указывалось, где забирать оптовую партию, как фасовать наркотики и где оборудовать тайники.

В настоящее время в отношении зеленодольца возбуждено уголовное дело.

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