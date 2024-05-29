В Зеленодольске женщина подозревается в убийстве сожителя

В Зеленодольске 47-летнюю женщину подозревают в убийстве своего 45-летнего сожителя. По версии следствия, вечером 26 мая 2024 года пара распивала спиртные напитки в доме по улице Белинского. На почве ревности между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина бросил в женщину табурет. В ответ она нанесла ему несколько ударов ножом в грудь и шею, после чего вызвала экстренные службы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте подозреваемой.