В Зеленодольском районе пешеход погиб под колесами ВАЗа

Вчера вечером, 27 сентября, в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района произошла трагедия – в результате наезда автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщили сегодня утром в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель ВАЗа сбила 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.