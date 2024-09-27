В Зеленодольском районе пешеход погиб под колесами ВАЗа

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Республика
27 сентября 2024  08:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером, 27 сентября, в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района произошла трагедия – в результате наезда автомобиля погиб пешеход. Об этом сообщили сегодня утром в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель ВАЗа сбила 47-летнего мужчину, который шел по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

 Фото: © Госавтоинспекция РТ

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