В Зеленодольском районе подростки-рецидивисты грабили прохожих, отбирая телефоны

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Республика
27 июня 2024  11:38
Автор:
Эндже Гарафиева

Полиция Зеленодольского района задержала двух подростков, подозреваемых в совершении грабежей.

Злоумышленниками оказались 15-летний житель Зеленодольска и 16-летний житель поселка Васильево, уже состоящие на профилактическом учете в ПДН.

Как сообщает пресс-служба районного отдела МВД, действуя по отработанной схеме, подростки нападали на прохожих и, отбирая мобильные телефоны, скрывались.

Так, первым пострадал 54-летний житель Васильево, у которого телефон вырвали прямо на автобусной остановке. Вторая кража была совершена в Зеленодольске, жертвой стал 37-летний мужчина.

Благодаря оперативной работе полицейских личности нападавших удалось быстро установить. В отношении подростков возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде.

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