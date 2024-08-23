В «Салават Купере» в этом году должны сдать 6 соципотечных домов

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Город
23 августа 2024  09:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В жилом комплексе «Мәхәббәт» в казанском жилом районе «Салават Купере» Госжилфонд при Раисе РТ продолжает строительство девяти соципотечных домов. Шесть из них планируется сдать до конца текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство ведется полным ходом, техническая готовность домов составляет от 18 до 92%. Шесть зданий на 880 квартир уже достигли 70-92% готовности.

Благодаря этим новостройкам улучшить жилищные условия смогут участники жилищных программ ГЖФ. Проект реализует одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение доступным и комфортным жильем.

В целом, ЖК «Мәхәббәт» будет включать 14 домов переменной этажности (от 10 до 18 этажей) на 2003 квартиры. Пять из них уже введены в эксплуатацию и заселены, 564 казанских семьи получили жилье по льготным условиям социальной ипотеки.

Госжилфонд планирует в 2024 году построить в городах и районах Татарстана 56 домов на 3299 квартир общей площадью 161,7 тыс. кв. метров.

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В «Салават Купере» в этом году должны сдать 6 соципотечных домов
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