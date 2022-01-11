 Варламов назвал заборы вокруг школ Казани за 200 млн рублей «театром безопасности»
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Варламов назвал заборы вокруг школ Казани за 200 млн рублей «театром безопасности»

По мнению блогера, заборы никак не защитят детей от напавшего на школу злоумышленника.

Город
11 января 2022  11:52
Автор:
Николай Лукоянов

Известный блогер, урбанист, автор Youtube-канала, на котором более 3 млн подписчиков, Илья Варламов раскритиковал заборы вокруг школ Казани, на которые власти хотят потратить около 200 млн рублей. Он назвал их «театром безопасности» и заявил, что ограждения никак не помогут защитить  детей от напавшего на школу злоумышленника. Об этом он рассказал в новом выпуске «Че происходит» на своем Youtube-канале.

«Все это делается, очевидно, в рамках охраны государственных и муниципальных учреждений Татарстана», — отметил Варламов.

Он подчеркнул, что из-за установленных заборов город начнет терять свой внешний облик, а местным жителям придется обходить большие территории по причине отсутствия сквозных проходов через территорию учреждения.

Однако казанский журналист Альберт Бикбов в своем Telegram-канале Bikbov.guru говорит о том, заборы имеют универсальное применение, включая защиту школьной территории от автонарушителей и алкоголиков, которые часто заходят на школьные территории для распития спиртных напитков. 

Также, по его словам, ограждения послужат припятствием для любопытных детей, которые хотят узнать, что скрывается за пределами школы. Для детей выход не неизветную территорию может стать особо опасен.

«По Варламову, наверное, отсутствие заборов у школ и садиков именно спасет их стрельбы и нападений. Какая свежая и неожиданная мысль! Увидит преступник неогороженную школу и скажет: "Им, похоже, на детей совсем плевать, пойду стрелять в другое место"», – эмоционально коментирует автор канала. 

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