 Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей
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Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей

Запрещенная организации наказана по статье «Унижение человеческого достоинства» (КоАП РФ).

Республика
8 декабря 2021  11:05
Автор:
Карина Кострулева

Вахитовский суд Казани оштрафовал Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*) на 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского суда. 

«Принято решение в том, что ВТОЦ* признан виновным в правонарушении, решение предусмотренной статьей 20.3.1. [Унижение человеческого достоинство]. Назначено наказание 250 тыс. рублей», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана отказались комментировать причины возбуждения дела на ВТОЦ*.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минюст России приостановил деятельность ВТОЦ* «в связи с осуществлением им экстремистской деятельности». Организация внесена в список экстремистских объединений. 

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской.

 

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