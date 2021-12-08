Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей

Вахитовский суд Казани оштрафовал Всетатарский общественный центр* (ВТОЦ*) на 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского суда.

«Принято решение в том, что ВТОЦ* признан виновным в правонарушении, решение предусмотренной статьей 20.3.1. [Унижение человеческого достоинство]. Назначено наказание 250 тыс. рублей», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана отказались комментировать причины возбуждения дела на ВТОЦ*.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Минюст России приостановил деятельность ВТОЦ* «в связи с осуществлением им экстремистской деятельности». Организация внесена в список экстремистских объединений.

*запрещенная в России организация, признанная экстремистской.