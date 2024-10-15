ВЦИОМ: 55% россиян пользуются курьерской доставкой

Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян, а именно 55%, сегодня активно используют курьерскую доставку.

Социологи подчеркивают, что эта услуга давно стала обыденной, и россияне уже привыкли к фразам вроде: «Ваш заказ прибудет через 15 минут».

За последние пять лет наблюдается заметный рост интереса граждан к курьерской доставке. Даже доля тех, кто регулярно прибегает к этой услуге, увеличилась в два раза — с 14 до 29%.

На официальном сайте ВЦИОМ сообщается, что 16% россиян заказывают товары на дом или в офис несколько раз в месяц, 13% делают это несколько раз в неделю или даже чаще, а 17% пользуются услугой время от времени. Вместе с тем, 9% респондентов не проявляют интереса к доставке, хотя их число постепенно уменьшается.

Тем не менее исследователи отмечают, что 55% — это еще не показатель массового использования курьерской доставки, так как ей конкурируют различные торговые онлайн-платформы.