ВЦИОМ: 55% россиян пользуются курьерской доставкой

news_top_970_100
Россия/Мир
15 октября 2024  14:50
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян, а именно 55%, сегодня активно используют курьерскую доставку.

Социологи подчеркивают, что эта услуга давно стала обыденной, и россияне уже привыкли к фразам вроде: «Ваш заказ прибудет через 15 минут».

За последние пять лет наблюдается заметный рост интереса граждан к курьерской доставке. Даже доля тех, кто регулярно прибегает к этой услуге, увеличилась в два раза — с 14 до 29%.

На официальном сайте ВЦИОМ сообщается, что 16% россиян заказывают товары на дом или в офис несколько раз в месяц, 13% делают это несколько раз в неделю или даже чаще, а 17% пользуются услугой время от времени. Вместе с тем, 9% респондентов не проявляют интереса к доставке, хотя их число постепенно уменьшается.

Тем не менее исследователи отмечают, что 55% — это еще не показатель массового использования курьерской доставки, так как ей конкурируют различные торговые онлайн-платформы.

news_right_column_240_400
Новости
Пробки в Казани достигли отметки 7 баллов: анализ ситуации на дорогах
Минздрав стал лидером по доходам от платных услуг в Татарстане
Минздрав стал лидером по доходам от платных услуг в Татарстане
Татарстанцы могут жаловаться на качество отопления через горячие линии Жилинспекции
В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения
В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения
В Казани к саммиту БРИКС открылись новые президентские люксы в 13 отелях
В Казани к саммиту БРИКС открылись новые президентские люксы в 13 отелях
Подготовка автомобиля к зимнему сезону для казанцев в среднем обойдется в 16 тысяч рублей
Осенние каникулы в Казани: начало с 21 октября из-за саммита БРИКС
Осенние каникулы в Казани: начало с 21 октября из-за саммита БРИКС
Жительница Казани обманула 63 горожанина на 2,6 млн рублей