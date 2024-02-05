Ведущие больницы Татарстана провели Дни открытых дверей для школьников

Центральные районные больницы республики и ведущие клиники Казани провели Дни открытых дверей для школьников и студентов колледжей, которые посетили более 3 тысяч учащихся. Мероприятие прошло в рамказ XII фестиваля «Ак халатлы фәрештәләр - Ангелы в белых халатах».

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Республика
5 февраля 2024  14:32
Автор:
Владислав Косолапкин

В мероприятии приняли участие 45 районных больниц Республики Татарстан, 4 ведущие клиники Казани, а также Институт фармации, Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ, Стоматологическая поликлиника Казанского ГМУ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан.

Организаторами фестиваля выступили Казанский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения РТ, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ и ГУП «Таттехмедфарм».

Главная цель фестиваля - познакомить школьников с медицинскими профессиями на практике. Это помогает им лучше понять будущую специальность и осознать, что обучение в Казанском государственном медицинском университете - это лишь начало их пути в мир медицины.

Ректор Казанского ГМУ посетил две центральные районные больницы и провел встречу с учениками, педагогами и родителями. Он подчеркнул важность выбора профессии врача. В рамках Фестиваля более 226 школьников посетили университет, где прошла встреча с ректором и профориентационный тест. Мероприятия Фестиваля продолжатся до 14 февраля с лекциями на медицинскую и социальную тематику.

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