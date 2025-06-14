Велдин Ходжа сделал выбор в пользу сборной Косово

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа принял решение выступать за сборную Косово, сообщает местная федерация футбола. Ранее 22-летний футболист, родившийся в Риеке, имел хорватское спортивное гражданство. Он был заигран за сборные Хорватии U17, U18, U19 и молодёжную сборную. В составе последней Ходжа провёл 24 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Отметим, что футболист перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года из «Риеки». Его трансфер оценивается в 2 млн евро, а контракт действует до лета 2028 года. В минувшем сезоне Ходжа успел провести 22 матча в РПЛ и отличиться дублем в ворота «Оренбурга» (2:1).