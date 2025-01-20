Вероника Кудерметова оформила выход в четвёртый круг Australian Open-2025

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Спорт
20 января 2025  18:13
Автор:
Эдгар Витковский

Россиянка закрыла вопрос о победителе за два сета.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в третьем кругеAustralian Open-2025. Вопрос о победителе был закрыт за два сета (6:4, 6:2). Встреча продлилась час и 46 минут, на протяжении которых Кудерметова не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти при одном эйсе.

В матче четвёртого круга, который состоится 20 января, Вероника Кудерметова встретится с Элиной Свитолиной из Украины.

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