Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Roland Garros-2025

Российская теннисистка Вероника Кудерметова оформила выход во второй круг одержав победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой (64-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продлилась чуть более полутора часов. Россиянка реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов, выполнила шесть подач навылет, допустив две двойные ошибки. Её оппонентка при этом не реализовала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Кудерметова встретится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия).