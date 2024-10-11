Вертолеты санавиации РКБ госпитализируют пострадавших в ДТП под Мензелинском

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Республика
11 октября 2024  12:46

В страшном ДТП пострадали 9 человек. Пассажиры и водитель были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ.

 Фото: © РКБ

Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия вылетели вертолеты санавиации РКБ Татарстана. В составе медицинской бригады реаниматолог и торакальный хирург.

Врачи решают вопрос о транспортировке водителя, получившего политравму, в РКБ Татарстана.

Ранее мы писали, что авария произошла в Мензелинском районе РТ. Погибли два человека. По предварительной информации, водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу автобусу «Ютонг».

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Новости
Вертолеты санавиации РКБ госпитализируют пострадавших в ДТП под Мензелинском
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