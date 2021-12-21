 Верховный суд РТ отменил условное наказание челнинцам, избившим пожилого врача в трамвае
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Верховный суд РТ отменил условное наказание челнинцам, избившим пожилого врача в трамвае

Инцидент с избиением медика произошел прошлой зимой. 

Город
21 декабря 2021  18:15
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане Верховный суд отменил условное наказание двоим челнинцам, которые избили медика в трамвае. Информацию об этом «КВ» подтвердил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. 

Напомним, инцидент с избиением врача произошел еще прошлой зимой. Два челнинца ехали в трамвае и матерились. Хулиганам сделал замечание пожилой пассажир, оказавшийся врачом. После чего парни набросились на мужчину и избили.

На молодых людей было возбуждено дело по статье «хулиганство». Суд приговорил их к 3,5 годам условно с испытательным сроком еще на 4 года.

 

 

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