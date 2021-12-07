 Верховный суд Татарстана не поддержал отмену QR-кодов
news_header_top_970_100

Верховный суд Татарстана не поддержал отмену QR-кодов

Суд отклонил иск жителей, посчитавших их введение антиконституционным.

Город
7 декабря 2021  12:50
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане Верховный суд не поддержал отмену сертификатов о вакцинации. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Верховного суда РТ.

«Суд отклонил иск жителей, посчитавших введение неконституционным», — отметили в пресс-службе суда.

Иски о признании недействующим постановления от 7 октября о введении в Татарстане QR-кодов подала в суд группа татарстанцев. Они были объединены в коллективный иск. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что заседание по искам об отмене QR-кодов было перенесено на сегодня, 7 декабря. Число истцов тогда уменьшилось: если первоначально иск подавали 39 человек, то к заседанию осталось 11. Большинство истцов, по словам юриста Лаврентия Сичинавы, не явились в суд из-за того, что проживают в других городах. 

Новости
Владимир Гинсбург назначен новым гендиректором Казанского вертолетного завода
Сотрудники прокуратуры навестили в больнице пострадавшую от рук матери девочку
Теплоснабжение на теплотрассе по улице Отрадной полностью восстановили
«Максимально контрастный год»: эксперты подвели «погодные итоги» в Татарстане
В Иннополисе в 2022 году планируют разрабатывать суды-беспилотники
Хирург РКБ организовал фотовыставку в ординаторской
В музее-заповеднике Казанского Кремля установили тактильные экспонаты для незрячих
Следующие сутки в Татарстане ожидается мокрый снег и ледяной дождь