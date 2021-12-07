Верховный суд Татарстана не поддержал отмену QR-кодов

В Татарстане Верховный суд не поддержал отмену сертификатов о вакцинации. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Верховного суда РТ.

«Суд отклонил иск жителей, посчитавших введение неконституционным», — отметили в пресс-службе суда.

Иски о признании недействующим постановления от 7 октября о введении в Татарстане QR-кодов подала в суд группа татарстанцев. Они были объединены в коллективный иск.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что заседание по искам об отмене QR-кодов было перенесено на сегодня, 7 декабря. Число истцов тогда уменьшилось: если первоначально иск подавали 39 человек, то к заседанию осталось 11. Большинство истцов, по словам юриста Лаврентия Сичинавы, не явились в суд из-за того, что проживают в других городах.