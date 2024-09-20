Вьетнам подтвердил участие в казанском саммите БРИКС

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Россия/Мир
20 сентября 2024  09:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Ожидается, что Вьетнам примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в этой стране.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном выразил надежду на участие вьетнамской стороны в саммите. Пока неизвестно, кто именно возглавит вьетнамскую делегацию на мероприятии.

Напомним, что недавно Вьетнам серьезно пострадал от разрушительного тайфуна, что может сказаться на составе участников саммита.

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Вьетнам подтвердил участие в казанском саммите БРИКС