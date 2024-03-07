Ветврач из Татарстана: «У нас бешенства в республике ноль»

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Республика
7 марта 2024  16:25
Автор:
Эндже Гарафиева

В республиканском управлении ветеринарии заявили, что в этом году не зафиксировали ни одного случая бешенства диких животных. Распространение опасного заболевания предотвращают путем отстреливания лисиц. 

«У нас бешенства в республике ноль, а в регионах много… Мы ноу-хау придумали, чтобы не было бешенства», — сказал замначальника управления Габдулхак Мотыгуллин.

Так, в Татарстане местные ветслужбы в селах за одну голову лисы дают 500 рублей. На этот год запланировано устанение 10 тысяч лис.

Без контроля над популяцией лис невозможно полностью избежать проблемы с бешенством. Благодаря этому способу за этот и прошлый год не было ни одного случая бешенства. 

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