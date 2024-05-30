Въезд к Голубым озерам закроют со стороны М7

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Город
30 мая 2024  10:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителям Татарстана будет закрыт въезд к Голубым озерам со стороны трассы М7. Как сообщила Оксана Саргина, руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов республики», на этом участке установят шлагбаум.

Саргина отметила, что зона доступа к трассе станет полностью пешеходной. Это означает, что проезд автомобилей и автобусов будет запрещен. Бывшая парковка будет преобразована в экологическую зону с лекториями, туалетами и фудтраками.

От шлагбаума до конца Малых озер прогулка пешком займет примерно 25 минут. Кроме того, на территории Голубых озер появятся эковорота, где можно будет взять напрокат велосипеды и лыжи. Эти пункты также будут оснащены системой подсчета посетителей.

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