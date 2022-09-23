Новым вице-премьером Татарстана назначили Евгения Варакина

Евгения Варакина назначили вице-премьером Татарстана. Сегодня, 23 сентября, его кандидатуру согласовали в Госсовете республики.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, сейчас Варакин находится в Лисичанске – в длительной служебной командировке, поэтому согласование его кандидатуры в Госсовете провели без него. В целом, новый вице-премьер РТ будет курировать развитие деловых связей с регионами России.

«Нам нужен человек компетентный и опытный, чтобы решать вопросы на территории, которая нам определена», – сказал Минниханов во время заседания Госсовета РТ на согласовании кандидатуры Варакина.

Напомним, Варакин в 2006-2010 годах занимал пост заместителя главы администрации Вахитовского района Казани, после – до 2011 года был первый заместителем начальника управления административно-технической инспекции исполкома города. С 2011 по 2016 год работал заместителем, а после первым заместителем главы администрации Вахитовского и Приволжского районов.

С 2016 по 2021 год руководил аппаратом исполнительного комитета Казани, а с марта прошлого года –префектурой «Старый город».

Ранее «КВ» сообщали, что Лисичанск, один из городов Луганской народной республики, стал подшефным для Татарстана.