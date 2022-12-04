Видео, где мобилизованные в Казани якобы снесли ворота и покинули военную часть, – фейк

В соцсетях распространилось видео, где якобы в одной из казанских военных частей мобилизованные снесли ворота и массово покинули учебный центр. Кадры оказались фейком, выяснил «Татар-информ».

На видео – военнослужащие танкового училища. Они торопились встретиться с родственниками, из-за чего не успели отметиться на пропускном пункте. Им об этом напомнили, и бойцы оперативно вернулись. К вечерней поверке весь личный состав уже вернулся в расположение части.

Более того, на видео слышно, как за кадром мужчина говорит, что мобилизованных на видео отпускают в увольнение.