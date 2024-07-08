Вин, Амир и Айседора: в Казани родились 372 малыша

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Город
8 июля 2024  15:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанские родители в июле отдали предпочтение традиционным именам: Артемы, Амиры и Мироны возглавили рейтинг самых популярных имен для новорожденных мальчиков. Девочки же чаще всего становились Аминами, Аселями, Ясминами, Аделинами, Марьямами, Миями и Евами.

Всего за неделю – с 1 по 7 июля – в Казани родилось 372 ребенка: 189 мальчиков и 183 девочки. 

Среди редких имен, которые выбрали казанские родители, выделяются Риваль, Асыл, Диас, Ризат, Демид, Радомир, Елисей, Есений, Вин, Марк, Радмила, Ника, Айседора, Севиль, Майсара и Никаэль.

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