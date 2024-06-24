Винер заявила, что была рада встрече с Кабаевой в Казани на играх БРИКС

Легендарная наставница по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась радостью от встречи со своей именитой ученицей Алиной Кабаевой на играх БРИКС в Казани. Об этом пишут «РИА Новости».

В своем Telegram-канале Винер отметила, что плотные рабочие графики не позволяют им видеться так часто, как хотелось бы, и поблагодарила Игры БРИКС за возможность вновь побыть вместе.

«Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе! Я и Алина опять в художественной гимнастике, чему я очень-очень рада!», - написала Винер.

Соревнования по художественной гимнастике проходили с 20 по 22 июня. В турнире, в частности, приняли участие спортсменки из академии Кабаевой.