Винер заявила, что была рада встрече с Кабаевой в Казани на играх БРИКС

news_top_970_100
Спорт
24 июня 2024  09:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Легендарная наставница по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась радостью от встречи со своей именитой ученицей Алиной Кабаевой на играх БРИКС в Казани. Об этом пишут «РИА Новости».

В своем Telegram-канале Винер отметила, что плотные рабочие графики не позволяют им видеться так часто, как хотелось бы, и поблагодарила Игры БРИКС за возможность вновь побыть вместе.

«Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе! Я и Алина опять в художественной гимнастике, чему я очень-очень рада!», - написала Винер.

Соревнования по художественной гимнастике проходили с 20 по 22 июня. В турнире, в частности, приняли участие спортсменки из академии Кабаевой.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Автоградбанк» выплатил 260 млн рублей вкладчикам
Винер заявила, что была рада встрече с Кабаевой в Казани на играх БРИКС
Спиртзавод маркизов Паулуччи в Татарстане взят под государственную охрану ОКН
Театр Качалова из Казани покорил Уфу палитрой спектаклей
В Татарстане закупят оборудование для очистных станций на 116 млн рублей
Автоинспекторы в Казани за воскресенье задержали 12 нетрезвых водителей
Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Севастополе
Высокооплачиваемая работа!