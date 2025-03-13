Виновнику ДТП на Вишневского добавили обвинение за поддельную медицинскую справку

Сотрудники МВД по Республике Татарстан раскрыли дополнительные обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Вишневского в Казани. Напомним, что инцидент произошел, когда водитель такси совершил наезд на пешеходов вблизи автобусной остановки.

В ходе расследования выяснилось, что водитель транспортного средства предоставил поддельный документ – справку от врача-психиатра и нарколога. В связи с этим к уже имеющимся обвинениям будет добавлена статья Уголовного кодекса, касающаяся «Подделки, изготовления или сбыта поддельных документов».

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в ближайшее время ожидаются результаты судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить степень тяжести вреда, нанесенного пострадавшим в результате аварии. Эти данные будут иметь ключевое значение для дальнейшего расследования и определения меры ответственности виновника ДТП.