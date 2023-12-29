«Виват, лицей, виват!»

На торжественном вечере, состоявшемся 17 декабря в КРК «Пирамида», собрались преподаватели лицея, выпускники разных лет, Екатерина Лобачевская - потомок Николая Ивановича Лобачевского, сын правнучатого племянника поэта Михаила Юрьевича Лермонтова Юрий Михайлович Лермонтов, представители Министерства образования и науки РТ, Академии наук РТ, Казанского научного центра РАН.

Накануне знаменательной даты мы встретились с учредителем и директором лицея, преподавателем истории, обладателем Большой золотой медали Международной педагогической академии за достижения в области образования, культуры и науки Татьяной Беспаловой.

- Татьяна Вениаминовна, 20 лет для лицея - это солидный срок?

- Для нас это серьезный юбилей, как и для любой частной школы. Открылись мы в 2003 году при поддержке Дома ученых Казани, Академии наук Республики Татарстан, Казанского научного центра РАН. И три года надо было проработать, чтобы доказать, что лицей состоялся как образовательное учреждение, и тогда полагались определенные дотации от государства. Но в 2005 году случилась монетизация, и в Татарстане финансирование негосударственных школ прекратилось. Какие-то школы закрылись, какие-то выжили... Жили с долгами, были задержки зарплаты, но мы прошли через все трудности.

Для нас было очень важно, чтобы в нас поверили, чтобы к нам пришли учиться. Еще одна сложность была в том, что в те времена к частному образованию отношение было настороженное, недоверчивое и со стороны государства, и со стороны родителей, хотя плата за обучение в нашем лицее была очень умеренной. И преподаватели работали не за деньги, а за идею.

- Ради чего стоило проходить через все трудности?

- Во-первых, это ощущение определенной свободы, во-вторых, возможность реализовывать свои планы. Считаю, что любая частная школа - она авторская. Я за модель классического образования. Для меня образец - Царскосельский лицей, который стал для лицеистов настоящим домом во всех смыслах этого слова. Для меня наш лицей - дом, где мы стремимся создать атмосферу, в которой дети будут раскрывать свои таланты и способности.

Лицей не случайно называется академическим. Мы большое внимание уделяем проведению научно-творческих конференций, чтобы дети окунулись в мир различных направлений науки, чтобы получили навыки исследовательской деятельности, публичных выступлений, чтобы учились доказывать и отстаивать свою точку зрения.

- В лицее очень сильна творческая составляющая: Пушкинские балы, кинофестиваль российского кино, Шекспировский фестиваль...

- Детям необходимо развивать творческий потенциал. В мероприятиях, вечерах поэзии участвуют все. Даже специально придумываются маленькие эпизодические роли, чтобы каждый мог выйти на сцену. Конечно, самое большое наше событие - лицейский бал. Два первых бала прошли в здании Союза композиторов РТ, потом местом проведения стала Казанская Ратуша. Огромная благодарность мэрии Казани за такую замечательную возможность - проводить балы в интерьерах этого красивого исторического здания.

8 марта устраиваем наш традиционный кинофестиваль российского и зарубежного кино. Ставим отрывки из любимых фильмов, мультфильмов. В этом году впервые стали снимать видеоролики при поддержке известного оператора Дарьи Морозовой. Мечтаем о монтажном столе, чтобы можно было полностью самим снимать и монтировать фильмы.

Илья Власов, представитель первого выпуска лицея 2005 года:

- Учился в средней школе, потом в физико-математическом лицее, а в 10-м классе перешел в Академический лицей имени Лобачевского. Здесь интересно и необычно все. Особо неизгладимое впечатление произвел Пушкинский бал. Это для меня было что-то абсолютно новое, неизведанное... Запомнились наши походы в марийские леса, как мы жили в палатках на берегу реки. Спасибо всем учителям, всегда вспоминаю о них с благодарностью, добром и любовью. Именно лицей заложил прочную основу знаний, благодаря которым я окончил Казанский государственный энергетический университет.

Ксения Беспалова, выпускница лицея 2007 года:

- От многих учебных заведений лицей Лобачевского отличается тем, что это - одна большая семья. Лицейское братство - не просто слова. Сейчас здесь учится больше 100 человек, а тогда учеников было поменьше, и многие мероприятия проводили все вместе. И с учителями были прекрасные отношения. У каждого лицеиста имелась возможность проявлять себя в разных сферах. Я гуманитарий, всегда любила русский язык, литературу, историю, английский язык, но и математику, и другие науки в лицее преподают на высшем уровне. Окончила лицей с золотой медалью, с красным дипломом - факультет международных отношений КГУ, сейчас работаю в Москве.

Дляра Нуриева, учитель литературы, работающая в лицее с момента его основания:

- Мы с Татьяной Вениаминовной работали вместе еще в лицее при физическом факультете КГУ. Когда она создавала свой лицей, позвала, но сразу предупредила: «К сожалению, пока платить ничего не смогу, но если хотите попробовать что-то новое, приходите!» И преподаватели Малого университета КГУ, лицея при физфаке после основной работы преподавали в лицее Лобачевского. Счастлива, что 20 лет работаю здесь. За эти годы были и очень сложные времена. Но мы все преодолели, благодаря в первую очередь Татьяне Вениаминовне и родителям наших учеников. Они нам поверили. Огромная им благодарность. В юбилей хотелось бы пожелать, чтобы у лицея появилось свое собственное здание.

Историческая справка

В настоящее время в лицее обучаются 120 учащихся с 5-го по 11-й класс. Лицей гордится своими выпускниками, а их за 20 лет уже около 400. Многие из них стали студентами ведущих вузов Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, а также университетов Европы.

Лицей поддерживает тесные связи с КФУ, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ), Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А.Н.Туполева (КАИ) и другими вузами.

Совместно с Министерством образования и науки РТ, академическими институтами и инновационным технопарком «Идея» лицей на протяжении 15 лет проводит ежегодный республиканский интеллектуальный конкурс «Эрудит Татарстана», конференцию «Познание. Наука. Творчество», республиканский форум, посвященный Международному дню культуры, в Доме дружбы народов РТ.